Dünya Katar krizini tartışırken Ankara Washington hattında önemli bir görüşme yapıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerikalı mevkidaşı Rex Tillerson (Reks Tilırsın) ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, karşı tarafın talebi üzerine yapılan görüşmede Çavuşoğlu ve Tillerson, Körfez bölgesindeki durum, Irak ve Suriye konusunda istişarede bulundu.
Telefon görüşmesinden önce, Antalya'da Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın düzenlediği iftar programına katılan Çavuşoğlu, Katar krizini değerlendirdi, çözüm çağrısını yineledi.
ulusalkanal.com.tr
Körfez'de Katar krizi büyürken Ankara Washington hattında önemli bir görüşme yapıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerikalı mevkidaşı Rex Tillerson ile telefonda "Katar krizi, Irak ve Suriye'deki gelişmeleri" ele aldı. Görüşme öncesi dikkat çeken açıklamalar yapan Çavuşoğlu "Hangi oyunlar oynanıyor biliyoruz" dedi.
Dünya Katar krizini tartışırken Ankara Washington hattında önemli bir görüşme yapıldı.