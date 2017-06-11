Körfez'de Katar krizi büyürken Ankara Washington hattında önemli bir görüşme yapıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerikalı mevkidaşı Rex Tillerson ile telefonda "Katar krizi, Irak ve Suriye'deki gelişmeleri" ele aldı. Görüşme öncesi dikkat çeken açıklamalar yapan Çavuşoğlu "Hangi oyunlar oynanıyor biliyoruz" dedi.

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