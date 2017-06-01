Mardin'in Kızıltepe İlçesi'nde iki gün önce 2 polisin yaralandığı çatışma sonrası kaçan PKK'lı teröristlerden 'Çekdar Ahmet' kod adlı teröristin bu sabah cesedi bulundu

Teröristin çatışmada göğsünden 2 kurşunla yaralandığı ve kaçtığı yol kenarında öldüğü değerlendirildi.



Kızıltepe İlçesi'nde bu yol kenarında bir kişinin yerde yattığı ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, bu kişinin göğsünden 2 kurşunla vurularak öldüğünü saptadı.



Sağlık ekipleri yaptığı incelemede kurşun yaralarının iki günlük olduğu değerlendirildi, çatışmada yaralanıp kaçan teröristlerden biri olduğu sonucuna varıldı.



Mardin Emniyet Müdürlüğü'nün konuya ilişkin açıklamasında, "Aynı olayda gözaltında bulunan Murat İldem'e gösterildiğinde, kapısına gelen yaralı şahsın bu kişi olduğunu teşhis etmiştir. 'Çektar Ahmet' kod adlı terörist olduğu belirlenen cesedin gerçek kimliğinin tespitine çalışılmaktadır."