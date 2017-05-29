Darbe Girişimi Komisyonu'nun taslak raporundan Cemil Çiçek'in Fetullah Gülen'e giderek talimat aldığına ilişkin bölüm çıkarıldı. İddia Cemil Çiçek'e de sorulmuş, Çiçek, "deli saçması" diyerek konuyu geçiştirmiş, "Hayali hikâyeler rapora giriyorsa, bu raporu da zaafa uğratır, zayıflatır" ifadelerini kullanmıştı.

Eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in adı, Meclis FETÖ ve 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’nun ön taslak raporundan çıkarıldı.



Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre, aralık ayında ortaya çıkan komisyonun ön taslak raporunda, örgütün kuruluş aşamasındaki çekirdek kadrosunda yer alan Nurettin Veren’in 'FETÖ' isimli kitabından bir anıya yer verilmişti.



Raporda, Cemil Çiçek, Abdülkadir Aksu, Ali Coşkun ve Ali Talip Özdemir'in Fetullah Gülen’e giderek "Hocam, siz DYP’ye yakınsınız... DYP’ye mi girelim, yoksa ANAP’a mı" diye sorduğu, bu isimlerin Gülen’in talimatıyla Tansu Çiller’e rağmen ANAP’a geçtikleri belirtilmişti.



İddia Cemil Çiçek'e de sorulmuş, Çiçek, "deli saçması" diyerek konuyu geçiştirmiş, "Hayali hikâyeler rapora giriyorsa, bu raporu da zaafa uğratır, zayıflatır" ifadelerini kullanmıştı.



Aralık ayında ortaya çıkan taslak rapordaki "Cemil Çiçek ve Abdülkadir Aksu'nun FETÖ’nün talimatıyla hareket ettiği" iddiasının yer verildiği bölüm, geçen cuma açıklanan taslak raporda yer almadı.



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