Cengiz: Kararsızları, "hayır"a kazandırmalıyız

İzmir'de "Cumhurbaşkanlığı sistemine hayır" açık oturumu düzenlendi. Milli Anayasa Hareketi'nin düzenlediği etkinlikte, konuşmacılar, meclisin önemine dikkat çekti; milleti birleştirerek "Hayır" kampanyasının yürütülmesi gerektiği vurgulandı.

0 0 0 0

İzmir'de Başkanlık sistemine karşı açık oturum düzenlendi. Oturumun yöneticiliğini Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emekli Hava Tümgeneral Beyazıt Karataş yaptı.



Gazeteci Yazar Arslan Bulut, halkın başkanlığa karşı Mustafa Kemal dediğini söyledi.



Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nusret Senem ise meclisin yetkiz bırakılmak istendiğini öyledi.



Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Çağdaş Cengiz kararsız olanların hayır demesi için çalışacaklarını ifade etti.









Haber: Belma Yücel

Kamera: Akın Kara​

ulusalkanal.com.tr