Cengiz: Kararsızları, "hayır"a kazandırmalıyız

İzmir'de Başkanlık sistemine karşı açık oturum düzenlendi. Oturumun yöneticiliğini Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emekli Hava Tümgeneral Beyazıt Karataş yaptı.
Gazeteci Yazar Arslan Bulut, halkın başkanlığa karşı Mustafa Kemal dediğini söyledi.
Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nusret Senem ise meclisin yetkiz bırakılmak istendiğini öyledi.
Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Çağdaş Cengiz kararsız olanların hayır demesi için çalışacaklarını ifade etti.
Haber: Belma Yücel
Kamera: Akın Kara
ulusalkanal.com.tr
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.