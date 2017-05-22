Çevre ve şehircilik Bakanlığı, İstanbul'un Beykoz İlçesinde çevresi ormanlık ve Çevre Düzeni Planında sit alanı olan 60.000 metrekare araziyi imara açarak “özel eğitim” alanına dönüştürdü.

Çevre ve şehircilik Bakanlığı, İstanbul'un Beykoz İlçesinde çevresi ormanlık ve Çevre Düzeni Planında sit alanı olan 60.000 metrekare araziyi imara açarak “özel eğitim” alanına dönüştürdü.



Konu ile ilgili ulusalkanal.com.tr'ye özel açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis eski Üyesi İbrahim Doğan'ın açıklaması şöyle:



Hava fotoğraflarından da görüldüğü gibi bu alan ve çevresi ormanlık ve bakir bir arazi. İstatanbul Çevre Düzeni Planında da (1/100.000 ölçekli) bu arazi SİT ALANI olarak düzenlenmiş ve korunması gereken yerler içine alınmıştır. Bu nedenle Beykoz Nazım ve uygulama planlarına dahil edilmemiştir. Esas itibarı ile bölge ormanlık alan içindedir. Bu sebeple imara açılması yasalara ve imar kanuna aykırıdır.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bu bölgede yaptığı plan düzenlemesi bölgenin tamamını olumsuz etkilemektedir. Zira bu planla bölgede yapılaşmanın önünü açmıştır. Çevre Düzeni Planına aykırı olarak yapılan bu plan yanlış emsal teşkil etmektedir. Zira 1/100 000. Ölçekli plan İstanbul’un planlama açısından Anayasası hükmündedir. Bu planın dışında yapılan düzenlemeler kent için felaket olur. Bu bölge tamamen orman alanı ve yeşil örtüyle kaplı olup İstanbul’da insanların nefes aldığı istisna yerlerden biridir.







Beykoz ilçesi sınırları içinde bulunan, yapılan bu planlama alanı 4 pafta, 324,,…, 335, 341, 342 ve 134 ada, 10 parsellerde, üniversite alanı oluşturulması için 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı teklifi şeklinde hazırlanmış ; Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 18.04.2017 tarih ve 4309 sayı ile onaylanmıştır. 22.05.2017 tarihinde 30 gün süreyle askıya çıkarılmıştır.



İmar planı değişikliği teklifi ile planlama alanı, kısmen taşıt yolu, kısmen de özel eğitim alanı olarak önerilmiştir. Özel Eğitim Alanında yapılaşma koşulları: TAKS=0.20, KAKS=0.50 ve Yençok=15.00 m.’dir. Bununla yapılmak istenen inşaat alanı bodrumlar hariç 30.000m2 dir.

“Özel eğitim alanında; yüksekokul, fakülte, enstitü ve rektörlük birimleri, idari birimler, kongre merkezi, kapalı ve açık spor salonları, mescit, misafirhane, öğrenci yurtları, sergi ve konferans salonları, …vb. gibi birimler yer alabilir” denilmektedir. Planlama alanının fonksiyon dağılımı incelendiğinde; 60,045 m2 (%99,8)’i özel eğitim alanı, 91 m2 (%0.2)’si ise yol alanından oluşmaktadır. Toplam planlama alanı ise 60,136 m2 (6 ha)’dır.







Netice itibarı ile Bakanlık tarafından yapılan plan düzenlemesi çevre ve orman yasalarına, imar mevzuatına aykırıdır. Bu aynı zamanda yerel yönetimlerin yetki ve görev alanlarını yok hükmünde saymaktır. Planlar yapılırken plan hiyerarşisi içinde ve bölgenin öznel durumu dikkate alınarak yapılır. Yapılan düzenleme kamu yararı , katılımcılık ilkesi dikkate alınmadan yapılmıştır. Plan otoritelerinin (meslek odaları, çevreci kuruluşlar) görüşleri alınmadan yapılmıştır. Bu planlar tamamen ticari bir mantıkla yapılmıştır. Yaşam alanları bu planlarla adete kuşatma altına alınmış ve yok ediliyor. Çevreye ve doğaya zarar veren bu rantiyeci politikaları asla kabul etmiyoruz. Yasal hiçbir dayanağı olmayan bu plana süresi içinde itiraz edeceğiz. Planların yapılmasında Kamu yararı esas alınmalı ve siyasi yapılarında bu durumlara el atarak öncülük etmesi gerektiği hususunu savunuyoruz.



HABER: GÖKHAN ÇELİK

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