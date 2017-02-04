CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen, divan üyeliğinden istifa etti

CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen Meclis Divan üyeliğinden istifa etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 milyon 200 bin liralık "haberleşme" faturasıyla gündeme gelen ve tartışmalara yol açan Türkmen'in istifasını istemişti. Tepki çeken fatura sonrası Meclis Divanı da toplanma kararı almıştı. Yaptığı ilk açıklamada, "Haberi olmadığını" söyleyen Elif Doğan Türkmen, daha sonra ise, "Faturanın sorumlusu olmadığını" belirtmişti.

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