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CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen, divan üyeliğinden istifa etti

CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen Meclis Divan üyeliğinden istifa etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 milyon 200 bin liralık "haberleşme" faturasıyla gündeme gelen ve tartışmalara yol açan Türkmen'in istifasını istemişti. Tepki çeken fatura sonrası Meclis Divanı da toplanma kararı almıştı. Yaptığı ilk açıklamada, "Haberi olmadığını" söyleyen Elif Doğan Türkmen, daha sonra ise, "Faturanın sorumlusu olmadığını" belirtmişti.

CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen, divan üyeliğinden istifa etti

CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen Meclis Divan üyeliğinden istifa etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 milyon 200 bin liralık "haberleşme" faturasıyla gündeme gelen ve tartışmalara yol açan Türkmen'in istifasını istemişti

CHP Grup Basın Danışmanlığından yapılan açıklamada, Türkmen'in, bugün katip üyeliği görevinden istifa ettiği açıklandı.

Türkmen'in Meclis tarafından karşılanan iletişim giderlerinin tutarının yüksek olması, kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #chp #elif doğan türkmen #istifa
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