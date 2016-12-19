CHP adına Deniz Baykal konuşacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkanlık sistemi teklifiyle Anayasa'nın ilk 4 maddesinin askıya alınacağını söyledi

Teklifin güçler ayrılığı ilkesini hedef aldığını belirten Kılıçdaroğlu, bu durumun Anayasa'nın 2'inci maddesindeki demokratik devlet ilkesine aykırı olduğunu savundu. CHP lideri, güvenoyu alamayan bir hükümetin olamayacağını ifade etti.



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AKP ile MHP'nin uzlaştığı Başkanlık teklifinin Anayasa'nın ilk 4 maddesini hedef aldığını belirtti.



Hürriyet Gazetesi'ne konuşan Kılıçdaroğlu, teklifin, güçler ayrılığını ortadan kaldıracağına dikkat çekti, Anayasa'nın 2'inci maddesindeki demokratik devlet ilkesine aykırı olduğunu belirtti.



Teklifin gensoru ve güvenoyu gibi uygulamaları da kaldırmayı hedeflediğini hatırlatan CHP lideri, "Parlamento’dan güvenoyu alamayan bir hükümet olabilir mi?" diye sordu, Meclis'in yetkisiz bırakıldığını ifade etti.



Cumhurbaşkanına kararname yetkisi ile geniş yetkiler tanındığını belirten Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanının istediği zaman yeni bir bakanlık kurabileceğini kaydetti.



Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanının kararnameyle, kendine göre birden fazla ili kapsayan bölgeler oluşturabileceğini de kaydetti.



CHP Lideri, Hürriyet gazetesi muhabirinin, "Anayasa değişikliği teklifinde son sözü söyleyen halk olmayacak mı?" sorusunu da yanıtladı. 1982 Anayasa'nın en yüksek oranla kabul edildiğine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "O dönemin koşullarıyla bugünün koşulları arasında ne fark var? Bu şartlarda Anayasa yapılamaz" dedi.



Öte yandan hafta sonu Anayasa değişikliğine karşı yol haritasını belirleyen CHP adına, teklifin Genel Kurul görüşmesinde Antalya Milletvekili Deniz Baykal konuşacak.



ulusalkanal.com.tr