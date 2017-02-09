CHP, AYM'ye gidecek mi?

CHP, başkanlık sistemi teklifinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne gidip gitmeyeceğine yarın Parti Meclis'i toplantısında karar verecek. Yüksek mahkeme için kurmaylarının görüşlerini alan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 50 bin muhtara referandumda "Hayır" oyu vermesi için mektup yazacak.

Anayasa değişikliği teklifi Anayasa Mahkemesi'ne gidecek mi gitmeyecek? CHP, bu sorunun yanıtını Cuma günü verecek.



Teklifin iptali için yüksek mahkemeye başvuru kararı, CHP Parti Meclis'inde alınacak.



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin haftalık olağan yapılan Merkez Yönetim Kurulu toplantısında kurmaylarının görüşlerine başvurdu, ancak bir karar çıkmadı.



Ana muhalefet partisinin halk oylaması sürecinde izleyeceği yol haritası da netleşiyor. Kılıçdaroğlu, halk oylamasında hayır oyu vermeleri için 50 bini aşkın muhtara mektup yazacak.



CHP Lideri, Başbakan Yıldırım'ın "Hayır" oyu verecek kişileri bölücüymüş gibi gösteren açıklamalarının parti örgütleri aracılığıyla halka anlatılmasını istedi.



Kampanya sürecinde parti bayraklarını kullanmayacak olan CHP, "Kurumsal olmayan” ve "Logosuz" materyaller kullanacak.



CHP yöneticileri, parti tabanı ve iletişim uzmanlarından referandumda izlenecek yol haritası için görüş aldığı da ortaya çıktı.



Uzmanlar, referandum sürecinde CHP’nin HDP'den uzak durması gerektiğini vurguladı, hedef kitlenin MHP tabanı, merkez sağ ve gençler olmasını istedi.



ulusalkanal.com.tr