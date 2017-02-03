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Kılıçdaroğlu o ismin istifasını istedi
Kılıçdaroğlu o ismin istifasını istedi

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu, Elif Türkmen Doğan'ın istifasını istedi

1 milyon lirayı aşan fatura krizinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti. Kılıçdaroğlu, CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Meclis Başkanlık Divanı'ndan istifasını istedi.

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu, Elif Türkmen Doğan'ın istifasını istedi

1 milyon lirayı aşan telefon faturası ile gündeme gelen CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Başkanlık Divanı'ndan istifası istendi.

Mecliste tartışma yaratan, CHP içinde ise krize neden olan duruma CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu el koydu. 

Kılıçdaroğlu'nun, tartışmaların odağındaki milletvekili Türkmen'den TBMM Başkanlık Divanındaki Katip Üyeliği görevinden istifa etmesini istedi.

Şimdi gözler Türkmen'in Kılıçdaroğlu'nun talebine vereceği yanıtta...

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #istifa #chp #kemal kılıçdaroğlu #CHP Genel Başkanı #elif doğan türkmen
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