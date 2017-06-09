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CHP'de olağanüstü kongre talebi

CHP'de son yapılan MYK toplantısında “olağanüstü kongre” önerisinin gündeme geldiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre CHP’li bir kurmay, kongre gerekçesini, örgütlerin kongre sürecine odaklanarak, saha çalışmalarını ihmal etmesine dayandırdı. Olağanüstü kongre talebi, son olarak parti içi muhalefet tarafından gündeme getirilmişti.

CHP'de olağanüstü kongre talebi

CHP’de parti içi muhalefetin talep ettiği 'olağanüstü kongreönerisi CHP Merkez Yönetim Kurulunda da gündeme geldi.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, öneriyi CHP’li bir kurmay yaptı.

Kurmayın gerekçesine göre, olağan kongre sürecinde parti kendi gündemiyle daha çok ilgileniyor, kongre sürecine odaklanarak, saha çalışmalarını ihmal ediyor.

Bu nedenlerin olağanüstü kongreyi dayattığının savunan CHP’li kurmay, olağan kongrenin bir an önce yapılması gerektiğini belirtti.

Toplantıda bu görüşün destek görmediği belirtildi.

Olağanüstü kongre talebi, son olarak parti içi muhalefet tarafından gündeme getirilmişti.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #chp #kongre
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