CHP'de 2019’da yapılması beklenen cumhurbaşkanı ve parlamento seçimleri planları yapılıyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, seçimler için partisinin 4 konuya eğileceğini söyledi. Gençlerden de destek istediği politikalar arasında “özgürlükçü demokrasi”, “üreten Türkiye”, “güçlü sosyal devlet” ve “sürdürülebilirlik” yer alıyor.

Ana muhalefet partisi 2019 seçimleri için partide yeni politikalar üzerinde tartışıyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da bu konuda çalışmalarını yaptı.



CHP liderinin, 2019’da bir arada yapılması öngörülen cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerine ilişkin partisinin 4 konuyu önemsediğini açıkladığı öğrenildi.



Kılıçdaroğlu’nun gençlere ‘özgürlükçü demokrasi’, ‘üreten Türkiye’, ‘güçlü bir sosyal devlet’ ve ‘sürdürülebilirlik’ olarak sıraladığı 4 konuya vurgu yaptığı bildirildi.



Önceki gün Parti Genel Merkezinde Gençlik Kolları olağan toplantısına katılan ve toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu, gençlerden partinin yeni politikaları için destek istedi.



Gençlere “yeni bir söylem geliştirin” ve “yeni atılım yapın” talimatı veren Kılıçdaroğlu, “Partiyi her ortamda savunmalarını” söyledi.



Toplantıda gençlerin özellikle üreten Türkiye için mücadele etmesi gerektiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, 4 yeni politikaya özen gösterilmesi gerektiğini vurguladı.



Gençler de partiye yönelik taleplerini Kılıçdaroğlu’na iletti. Edinilen bilgilere göre partili gençler, partide daha fazla temsiliyet sağlayabilecek tüzük değişikliği talebi iletti. Gençler ayrıca, Gençlik kolları il başkanları ve MYK üyelerinin doğal kurultay delegesi yapılmasını önerdi.



CHP liderinin bu talepleri not ettiği ifade edildi.





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