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CHP'den AKP kongresi yorumu

CHP, AKP’nin MKYK listesinde FETÖ’cülerin olduğunu iddia etti. AKP MKYK’ya ilişkin açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “İçeriye aldıkları FETÖ’cüler, çıkardıkları kadar semboliktir” dedi. Özel, MKYK üyeliğe seçilen Binali Yıldırım’ın da Grup Başkanı olamayacağını da savundu.

CHP'den AKP kongresi yorumu

CHP, AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nda FETÖ’cü isimlerin olduğunu ileri sürdü.

Meclis’te basın toplantısı yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP’nin yeni MKYK’sı ile ilgili konuştu. '"Pazarlık mı var" diye sordu.

Özel, CHP’nin AKP Kongresine katılmamasına ilişkin de partisinin görüşlerini ifade etti.

Özgür Özel, MKYK’ya giren ve Genel Başkan Vekili olan Başbakan Binali Yıldırım’ın da tüzük gereği Grup başkanı olamayacağını savundu.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #chp #AKP #kongre
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