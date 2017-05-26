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CHP'den Fikri Sağlar kararı

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Mersin Milletvekili Fikri Sağlar'a kınama cezası verdi.

CHP'den Fikri Sağlar kararı

CHP Parti Meclisi'nin kararıyla 'kesin çıkarma' cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine karar verilen Fikri Sağlar'ın 'kınama cezası' ile cezalandırılmasına oy birliğiyle ve kesin olarak karar verildi.

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Etiketler; #fikri sağlar #chp
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