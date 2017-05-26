CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Mersin Milletvekili Fikri Sağlar'a kınama cezası verdi.

CHP Parti Meclisi'nin kararıyla 'kesin çıkarma' cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine karar verilen Fikri Sağlar'ın 'kınama cezası' ile cezalandırılmasına oy birliğiyle ve kesin olarak karar verildi.



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