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CHP'den stadyumlara isim önerisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, "Stadyumların simgeleşmiş isimleri geri gelmelidir. Beşiktaş Stadyumu'na İnönü adı iade edilmelidir. Antalya, Kayseri, Konya, Bursa, Rize gibi illerdeki Atatürk stadyumları yıkıldı, yeni yapılan stadyumlara ise Atatürk adı yerine 'arena' adları verildi. Şimdi bu stadyumlara da Atatürk adları iade edilmelidir." değerlendirmesini yaptı.

CHP'den stadyumlara isim önerisi

Budak, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "arena isimlerinin kaldırılması" ile ilgili açıklamasını hatırlattı. 

Stadyumların simgeleşmiş isimlerinin kaldırıldığı süreçte, Erdoğan'ın haklı itirazlara kulak tıkadığını ve seyirci kaldığını savunan Budak, açıklamasında şu ifadeleri kulandı:

"Cumhurbaşkanına da stadyumların isimlerini değiştiren kurumlara da 'günaydın' demek gerekiyor. Ülkesi ve milleti için savaş meydanlarında canını ortaya koymuş kahramanların isimleri kazınırken hiçbir ses çıkarılmayacak, aradan iki, üç yıl geçtikten sonra 'arena' rahatsızlığı belirecek öyle mi? Şimdi arenalar kaldırılıp, stadyumlar geri gelecekse, o stadyumların simgeleşmiş isimleri de geri gelmelidir. Beşiktaş Stadyumu'na İnönü adı iade edilmelidir. Antalya, Kayseri, Konya, Bursa, Rize gibi illerdeki Atatürk stadyumları yıkıldı, yeni yapılan stadyumlara ise Atatürk adı yerine 'arena' adları verildi. Şimdi bu stadyumlara da Atatürk adları iade edilmelidir. Malatya'daki yeni stadyuma İnönü adı verilmelidir. Eğer sadece arenalar kalkacaksa, rahatsızlık duyulan kavramın arena değil, Atatürk ve İnönü isimleri olduğu anlaşılacaktır." 

Budak, "arena" isimlerinin kaldırılmasının, Türkçe isimlere dönüşün adımı olarak değerlendirilebileceğini belirterek, "Cumhurbaşkanı zaman zaman yabancı isimlerden de şikayet ediyor. Ama bunun yolu, aklına estiğinde bazı yerlerin isimlerinin değiştirilmesi değildir. Bir strateji oluşturulmalı ve bu çerçevede adım atılmalıdır." görüşünü vurguladı.


Kaynak: AA
Etiketler; #chp #stadyum #arena #Çetin Osman Budak
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