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CHP eski milletvekili Enver Öktem hayatını kaybetti

Ankara'da halk otobüsünün çarptığı CHP eski milletvekili Enver Öktem ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Öktem kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

CHP eski milletvekili Enver Öktem hayatını kaybetti

Ankara'da halk otobüsünün çarptığı CHP eski milletvekili Enver Öktem ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Öktem kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ankara'da, sabah geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan eski CHP İzmir Milletvekili Enver Öktem, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 22. dönem milletvekili Öktem'in kullandığı 35 GA 7234 plakalı otomobil, Bağlıca Bulvarı'nda belediye otobüsüyle çarpıştı.

Ağır yaralanan Öktem, kaldırıldığı Ankara Güven Hastanesinde yaşamını yitirdi.



ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #ankara #chp #izmir #kaza #Enver Öktem
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