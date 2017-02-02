CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun: Bu anayasa değişikliği Türkiye'yi bölünmeye götürecektir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, anayasa değişikliğine ilişkin, "İki başlılığı ortadan kaldıracağız, sistemi hızlandıracağız söylemlerinin gerçekle hiçbir alakası yoktur. Bu anayasa değişikliği maalesef Türkiye'yi bölünmeye götürecektir." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, anayasa değişikliğine ilişkin, "İki başlılığı ortadan kaldıracağız, sistemi hızlandıracağız söylemlerinin gerçekle hiçbir alakası yoktur. Türkiye daha çok ayrışacak, kutuplaşacaktır. Bu anayasa değişikliği maalesef Türkiye'yi bölünmeye götürecektir. Bizim itirazımız bunadır." ifadesini kullandı.



Torun, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'nin dış mihraklar ve terör örgütleriyle aynı kefede gösterilmeye çalışıldığını bildirdi.



"Neymiş efendim, dış mihraklar, terör örgütleri 'bu Anayasaya hayır' için çalışıyormuş. Adama sormazlar mı? Habur'da zafer edasıyla gelen PKK teröristlerini karşılayanlar, Oslo'da, Dolmabahçe'de Türk milletinin geleceğini, birliğini ve beraberliğini, devletin bekasını, siyasi çıkarları uğruna gözden çıkaranlar kimlerdi?" sorusunu yönelten Torun, açıklamasını şöyle sürdürdü:



"Bu ülkeye 15 Temmuz'u yaşatan kimlerdir? Kimler adım adım Türkiye'yi 15 Temmuz'a sürüklemiştir? FETÖ denilen haini kim elleriyle besleyip büyüttü? FETÖ'nün başına yapılan övgüler hafızalarda taptazeyken, terör örgütleriyle işbirliği yapmanın sonucunda PKK, IŞİD Türkiye'nin dört bir köşesinde gencecik vatan evlatlarını şehit ederken, masum vatandaşları katlederken CHP'yi suçlayacaksın. CHP'nin adını hiç kimse hiçbir terör örgütüyle yan yana getiremez. CHP'nin gerici, bölücü hiçbir terör örgütüyle işi olmamıştır. Geçmişinde yoktur, geleceğinde de asla olmayacaktır."



Torun, "CHP'nin darbe anayasasını savunduğu" algısının yaratılmaya çalışıldığına işaret ederek, darbelerin karşısında en ağır bedeli ödeyen CHP'nin, her türlü vesayete karşı çıkmayı namus borcu olarak gördüğünü vurguladı.



"Toplumsal mutabakatı olmayan bir anayasa"



Türkiye'nin demokrasiyi, hukuku, temel hak ve özgürlükleri geliştirecek bir anayasaya ihtiyacının olduğunu belirten Torun, bu anayasa değişikliğinin Türkiye'nin sorunlarına çözüm getirmeyeceğini savundu. Torun, "Bu Anayasa, 15 Temmuz'u fırsat bilip, OHAL şartları altında, temel ve hak ve özgürlüklerin, hukukun yok sayıldığı ağır koşullarda, hiçbir toplumsal mutabakatı olmayan bir anayasadır." ifadesini kullandı.



Tek başına iktidar olan AK Parti döneminde terörün bitmediğini, yüzlerce şehidin verildiğini, ülkenin darbenin eşiğine geldiğini, işsizlik ve yoksulluğun en üst seviyeye tırmandığını, dış politikada, ekonomide sorunlar yaşandığını ileri süren Torun, açıklamasında şunları kaydetti:



"Türkiye ekonomisi, betonlaşmaya, ranta, sıcak paraya dayalı bir politikayla çöküşe sürüklenmiştir. 'İki başlılığı ortadan kaldıracağız, sistemi hızlandıracağız' söylemlerinin gerçekle hiçbir alakası yoktur. Türkiye daha çok ayrışacak, kutuplaşacaktır. Bu anayasa değişikliği maalesef Türkiye'yi bölünmeye götürecektir. Bizim itirazımız bunadır. Mücadelemiz Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü, ulusumuzun aydınlık geleceği içindir. Biliyorum ve inanıyorum ki, vatanını seven hiç kimse bu anayasa değişikliğine asla 'evet' demeyecektir."