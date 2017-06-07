Kılıçdaroğlu, Burdur Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Burdur'da Belediye tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.



Kılıçdaroğlu, kentteki temasları kapsamında, Burdur-Fethiye karayolu 5. kilometresindeki "Burdur Belediyesi Sultandere Hizmet Kampüsü" açılış töreninin ardından, Atatürk Mahallesi'ne geldi.



Burdur Belediyesi tarafından vatandaşlar için düzenlenen iftar programına katılan Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşlarla tek tek tokalaşarak, bir süre sohbet etti.



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in eniştesi Suat Serin ve şehit Polis Memuru Sıtkı Kara'nın yakınlarının bulunduğu masaya oturdu.



Okunan duanın ardından, şehit yakınlarıyla iftar yapan Kılıçdaroğlu, daha sonra Burdur Gölü kenarındaki belediyeye ait tesise geçti.