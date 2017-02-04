CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Merkel'den FETÖ'cü darbecileri istedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Almanya Şansolyesi Angela Merkel görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıkıyor. Kılıçdaroğlu’nun Merkel’den 15 Temmuz Darbe girişimine katılan FETÖ mensuplarının iade edilmesini istediği öğrenildi. FETÖ’nün devletten tasfiye sürecinin şeffaf ilerlemediğini belirten Kılıçdaroğlu, kamudan ihraç edilenlerin FETÖ’cü olmayabileceğini söyledi.

Almanya Şansolyesi Angela Merkel’e bir talepte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan geldi.



Merkel’den 15 Temmuz Darbe girişimine katılan FETÖ mensuplarının iade edilmesini isteyen Kılıçdaroğlu, darbeye karışanların Türkiye’de yargılanması gereğini savundu.



Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği’nde yapılan zirvede, bir sunuş konuşması yapan Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz konusundaki hassasiyetlerine değindi.



Darbe girişimine katılanlar her neredeyse yakalanmaları gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, Merkel’e düşüncelerini aktardı.



Edinilen bilgiye göre Merkel görüşmede, FETÖ’nün devletten tasfiye edilip edilmediğini sordu.



Kılıçdaroğlu’nun bu soruya OHAL eleştirisi yaparak yanıt verdiği, tasfiye sürecinin yeteri kadar şeffaf işlemediğini kaydettiği öğrenildi.



Kemal Kılıçdaroğlu Merkel’e, "Kamudan çıkarılanların tamamının FETÖ’cü olduğunu bilmiyoruz, FETÖ’nün kamudan tamamen tasfiye edildiğini de bilmiyoruz" dedi.



Bunun yanı sıra, Şansolye Merkel’in Ankara ziyareti, Alman basınında geniş yer buldu.



Merkel’in bir buçuk yıl içinde beşinci kez Türkiye’ye gittiğini vurgulayan gazeteler, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın artık Merkel’e saygı duymadığını yazdı.



Alman basını ayrıca, Merkel’in Ankara’da demokratik özgürlükler konusuna da vurgu yaptığını belirtti.



ulusalkanal.com.tr