CHP "Hayır" kampanyası için hazırlıklarına hız verdi

CHP referandumda "Hayır" kampanyası için hazırlıklarına hız verdi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, tüm il ve ilçe başkanlarını Pazar günü Ankara’ya çağırdı. Kılıçdaroğlu’nun parti örgütlerine "rozetlerinizi çıkartın ve sert söylemlerden uzak durun" çağrısı yapacağı öğrenildi. CHP’nin ağır topları Deniz Baykal, Haluk Koç ve Muharrem İnce de bu süreçte aktif olarak sahaya inecek.

CHP, hayır kampanyası için seferberlik ilan ediyor.



Meclis’i yetkisiz bırakacak Anayasa Değişikliği Teklifi’ne karşı CHP kapsamlı bir çalışmaya girişecek.



Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, tüm il ve ilçe başkanlarını Pazar günü Ankara’ya çağırdı.



Çarşamba günü yapılan MYK toplantısında konuyu ele alan CHP yönetimi, kampanya sürecine ilişkin geniş katılımlı bir toplantı düzenleyecek.



Buna göre, CHP’nin 81 ilde yer alan il ve ilçe örgütleri, önümüzdeki günlerde Ankara’ya çıkartma yapacak.



Referandum kampanyasının partiler üstü olması gerektiğini düşünen Kılıçdaroğlu, örgütünden CHP bayrağı kullanmamalarını, rozetlerini çıkartmalarını, sert söylemlerden kaçınmalarını isteyecek.



Kılıçdaroğlu’nun önceki seçim kampanyalarına göre daha az miting yapacağı, seçimin parti seçimi olmaması nedeniyle çok fazla görünmeyeceği öğrenildi.



MYK toplantısında ayrıca, kampanya sürecine ilişkin bir strateji ekibinin kurulmasına da karar verildi.



CHP'nin ağır topları olarak kabul edilen Deniz Baykal, Haluk Koç ve Muharrem İnce'nin kampanya sürecinde aktif olarak çalışması bekleniyor.





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