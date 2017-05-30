"Bütün memurları taşeron yapmaya zorlayan bir çalışma olduğunu duyuyoruz. Bu tasarıyla, memurların iş güvencesi ortadan kaldırılmak isteniyor. Böyle bir şeye izin verilmemeli. Biz, bununla ilgili Mecliste her türlü mücadeleyi yapacağız, memurlarla, sendikalarla birlikte olacağız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Bütün memurları taşeron yapmaya zorlayan bir çalışma olduğunu duyuyoruz. Bu tasarıyla, memurların iş güvencesi ortadan kaldırılmak isteniyor. Böyle bir şeye izin verilmemeli. Biz, bununla ilgili Mecliste her türlü mücadeleyi yapacağız, memurlarla, sendikalarla birlikte olacağız." dedi.



Ağbaba, İzmir Milletvekili Atila Sertel ile Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk'u ziyaret etti.

Ağbaba, 16 Nisan'da yapılan halk oylamasında Türkiye'nin çok farklı kesimlerinin demokraside birleştiğini, bu kapsamda çıkan "hayırlar"ı, ülkenini geleceği, birliği, bekası ve barışı için artırmak istediklerini bildirdi.

CHP'nin, sendikaların yanında olduğunu vurgulayan Ağbaba, Türkiye'de memur sendikaları arasında ayrım yapıldığını, işe yeni başlayan memurların belli sendikalara üye yapılmaya çalışıldığını savundu.

Kıdem tazminatı konusunun dün Bakanlar Kurulunun gündemine geldiğini anımsatan Ağbaba, ister memur, isterse işçiler hakkında alınacak kararların, mutlaka sendikalarla istişare edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ağbaba, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun "taşerona kadro verileceğini" sözünü hatırlatarak, "Bütün memurları taşeron yapmaya zorlayan bir çalışma olduğunu duyuyoruz. Bu tasarıyla, memurların iş güvencesi ortadan kaldırılmak isteniyor. Böyle bir şeye izin verilmemeli. Biz, bunla ilgili Mecliste her türlü mücadeleyi yapacağız, memurlarla, sendikalarla birlikte olacağız." dedi.

Türkiye'de 150 bine yakın kişinin, haklarında yeterli hukuki soruşturma yapılmadan ihraç edildiğini savunan Ağbaba, iktidarın, devlette kendi gibi düşünmeyen insanları tasfiye ettiğini ileri sürdü. Ağbaba, yargı ile ilgili atamaların yanlış olduğunu, Türkiye'nin hukukun askıya alındığı, iş güvencesinin yok edildiği bir dönem yaşadığını iddia etti.

FETÖ'cülerin, Meclisi bombalayanların, sivil insanların üzerine kurşun sıkanların en ağır cezalara çarptırılması gerektiğini belirten Ağbaba, FETÖ ile mücadele eden insanların ise meslekten atıldığını öne sürdü.

OHAL'ın kaldırılmasını isteyen Ağbaba, CHP'nin bölen değil, birleştiren bir siyaset izleyeceğini kaydetti.



"Sözleşmeli bir yapıyı kabul edemeyiz"

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk da devlet içerisinde bir paralel yapı olan FETÖ'nün maliyetinin 15 Temmuz'da çok ağır şekilde ödendiğini belirterek, "Şu anda kamuda maalesef bir paralel yapı daha var. Bütün kamuyu adeta bir ahtapot gibi saran, kendi sendikalarına üye olmayanlara yaşam hakkı tanımamak üzere kurgulanmış, maalesef siyasi iktidardan da destek gören bir paralel yapı var. Bu paralel yapı, Türkiye'de kamu düzenini altüst etmektedir." ifadesini kullandı.

Liyakat, kabiliyet, bilgi ve donanımın kamuda ve birçok alanda hiçbir şey ifade etmediğini savunan Koncuk, "Umarım siyasi iktidar, bu ikinci kirli paralel yapıya yönelik birtakım tedbirler alır. Eğer almazsa, kamuda çalışma barışı tamamen ortadan kalkar, iş verimi, kalitesi düşer." diye konuştu.

Koncuk, toplu sözleşme masasının Ağustosta kurulacağını belirten Koncuk, 2015'te imzalanan toplu sözleşmenin 20 maddesinin halen uygulanmadığına dikkati çekti. Bu sözleşmeyi imzalayan sendikanın, Türkiye'de 1 milyon üyesinin bulunduğunu aktaran Koncuk, "Nasıl oluyor? Bir başarısızlık var ortada, imzaladığı metnin hayata geçmesini sağlayamıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Koncuk, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda olumlu çalışmaların yapılabileceğine işaret ederek, "iş güvencesi", "devlet memurluğu" kavramlarının kaldırılarak sözleşmeli bir yapının oluşturulmasının kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Darbecilerin, FETÖ'cülerin cezaları neyse, sonuna kadar çekmeleri gerektiğini ifade eden Koncuk, kamuda çalışanların, bir delile dayanmadan ihraç edilmesinin hukuk devletine yakışmayacağını kaydetti.