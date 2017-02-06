CHP'li milletvekili Elif Doğan Türkmen'in haberleşme gideri TBMM'nin gündeminde

Meclis’in gündeminde bu hafta CHP’li vekil Elif Doğan Türkmen’in 2 milyon civarındaki haberleşme giderine ilişkin tartışmalar var. Meclis Başkanlık Divanı’nın ilk toplantısında haberleşme giderlerine 65 bin TL’lik sınır getirileceği belirtiliyor.

2 milyon civarındaki haberleşme giderine sınır getiriliyor.



Meclis Genel Kurul’u iki haftalık aranın ardından yarın toplanıyor.



Salı günü saat 15’de toplanacak Genel Kurul’da bazı uluslararası anlaşmaların görüşülmesi öngörülüyor.



Çarşamba günü ise Meclis Dışişleri Komisyonu’nda, uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına dair 10 tasarı ele alınacak.



CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen’in “haberleşme giderleriyle” başlayan tartışmalar da Meclis gündeminde.



Meclis Başkanlık Divanı’nda, haberleşme giderlerine üst limit getirilip getirilmemesi konusu ele alınacak.



Edinilen bilgiye göre, Meclis Başkanlık Divanı, grup başkanları, grup başkanvekilleri, komisyon başkanlarından oluşan 58 kişiye 4 maaş tutarında harcama sınırı getirilecek. Bu durumda bu kişiler için 2017 yılında 65 bin TL’lik sınır uygulamaya girmiş olacak.



Konuya ilişkin konuşan Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın sınırsız haberleşme uygulamasının 1993’te başladığını hatırlattı. Aydın “Ancak bugüne kadar bu şekilde astronomik limit aşımı yapılarak kullanıldığına ilişkin arşivlerimizde bir bilgi yok” dedi.



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