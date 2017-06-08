Körfez'de kriz yaşanırken Türkiye ile Katar arasındaki askeri işbirliği anlaşmaları Meclis Genel Kurulu'nda jet hızıyla kabul edildi. Anlaşmalar, Katar'a asker yerleştirilmesi ve Jandarma Eğitimi Protokolünü içeriyor. Katar Dışişleri Bakanı "Türk askeri bölgenin güvenliğini sağlamak için geliyor" açıklaması yaptı. Katar Emiri de Twitter'dan "ho şgeldin Türk ordusu" mesajını paylaştı. CHP anlaşmaların öne çekilmesini eleştirdi. MHP ise Türkiye’nin tarafsız olması gerektiği görüşünde.

Katar ile iki askeri anlaşma onaylandı.Körfez'de uluslararası kriz yaşanırken Ankara ile Doha arasında askeri işbirliği anlaşmaları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde jet hızıyla kabul edildi.AKP, Meclis gündeminde 101 ve 102'inci sıralarda bulunan Katar Topraklarında Türk Silahlı Kuvvetlerinin Konuşlandırılmasına İlişkin Uygulama Anlaşması ile Jandarma Eğitim ve Öğretimine İlişkin İşbirliği Protokolü'nü 1 ve 2'inci sıraya çekti.1'inci sıraya alınan asker konuşlandırma anlaşmasına göre, Katar'ın askeri kurumlarının modernizasyonu sağlanacak, askeri eğitim ve öğretim alanındaki işbirliği çeşitlendirilecek.Katar Silahlı Kuvvetleri'nin savunma imkan ve kabiliyetini geliştirmeyi hedefleyen anlaşmayla, iki ülke orduları arasında eşgüdüm artırılacak.2'inci anlaşma ise Türk Jandarması ile Katar İç Güvenlik Kuvvetleri arasında yapılacak işbirliğini düzenliyor. Buna göre, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri'nin görev yapacağı karargahın komutanı Katarlı Tümgeneral, yardımcısı ise Türk Tuğgeneral olacak. Anlaşmayla, Doha'daki Karargahta 94 Türk askeri bulunuyor, bu sayısının 600'e çıkabileceği belirtiliyor. 10 yıl süreyle yürürlükte kalacak anlaşmaya göre, karşılıklı burslar verilecek, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, toplumsal olaylara müdahale eğitimleri yapılacak.Tasarının görüşmelerinde söz alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, tasarının içeriğine itiraz etmediklerini, zamanlamayı yanlış bulduklarını söyledi.MHP adına söz kürsüye çıkan İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu da Arap dünyasıyla ilişkilerde Türkiye’nin tarafsız olması gerektiği görüşünde.