CHP Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu toplanacak

CHP Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu toplantıları yapılacak. PM'nin 10 Şubat'ta 11.00 başlayacağı, MYK toplantısının da yarın saat 12.00'de genel merkezde yapılacağı öğrenildi.

CHP Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu toplantıları yapılacak. PM'nin 10 Şubat'ta 11.00 başlayacağı, MYK toplantısının da yarın saat 12.00'de genel merkezde yapılacağı öğrenildi.



CHP Parti Meclisi (PM), 10 Şubat 2017 Cuma günü toplanacak.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, geçen hafta sonu il ve ilçe başkanlarını toplayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cuma günü de PM üyeleriyle bir araya gelecek.



Parti genel merkezinde saat 11.00'de başlayacak toplantıya, PM üyelerinin yanı sıra milletvekilleri ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri de katılacak.



Toplantıda, CHP'nin halk oylamasında izleyeceği strateji belirlenecek.



Öte yandan CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı da yarın saat 12.00'de genel merkezde yapılacak.