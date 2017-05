CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Meclis Darbe Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek'in AKP ile FETÖ arasındaki ilişkiyi gizleme telaşında olduğunu söyledi. Geçmişte Petek'in FETÖ'yü savunduğunu CHP'yi ise Ergenekoncu olmakla suçladığını hatırlatan Tezcan, CHP olarak bir darbe raporu hazırlayacaklarını açıkladı.

Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası basın açıklaması yapan CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'ın hedefinde, Meclis Darbe Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek vardı. Komisyon Başkanı Petek'in, içeriğinde bir şey olmadığı için 643 sayfalık rapor boyunca "AK Parti'nin FETÖ'yü devlete nasıl yerleştirdiğini gizleme telaşının sezildiğini" savunan Tezcan, "Bu rapor, AK Parti'nin FETÖ ile ittifakını unutturma ve saklama telaşı içinde hazırlanmış bir rapordur." ifadesini kullandı.



Reşat Petek'in bu sözlerini hatırlatan Bülent Tezcan, Petek'in FETÖ'cü olduğunu, şimdi de AKP ile FETÖ'nün irtibatını gizlemeye çalıştığını söyledi.



Tezcan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Nitekim raporu açıklayan Sayın Reşat Petek, çok iyi bilinmektedir ki Ergenekon davaları devam ederken, bizleri, CHP milletvekillerini 'Ergenekon'un Meclisteki uzantıları hocaefendiye çete diyor' diye Pensilvanya'ya şikayet etmiştir. O sözleri hala arşivlerde duruyor. 'Hocaefendiyi savunma telaşına düşen Reşat Petek, bugün bu komisyonun başkanı olarak AK Parti'nin oradaki katkısını ve etkisini örtme telaşı içerisindedir. Biz 'Fetullahçı çete' dediğimiz zaman 'hocaefendiye hakaret ettiğimizi' düşünüp çete sözünden rahatsız olan Reşat Petek bugün bu rapor içerisinde organize bir şekilde darbenin siyasi ayağını gizleme faaliyeti içerisine girişmiştir. Rapora baktığınızda şunu seziyorsunuz; 'FETÖ, cemaat her neyse önceki bütün hükümetler döneminde varmış, AK Parti dönemi de bunu kucağında bulmuş'. Bu algıyı kurgulamaya dönük bir raporla karşı karşıyayız. Oysa söylenebilecek tek bir şey vardır, eğer bir sızmadan söz ediliyorsa, FETÖ'nün devlete sızmasından söz ediliyorsa, bu AK Parti iktidarlarından önceki dönem için söylenebilir. Ama AK Parti dönemi için sızmadan bahsedilemez, tam tersine AK Parti'nin FETÖ'yü doğrudan doğruya devlete yerleştirmesi söz konusudur. Bir ittifak vardır. İttifak halinde bütün muhalifleri yok etme anlayışı vardır. O yüzden AK Parti hükümeti, FETÖ'yü devlete yerleştirmiştir. Bir sızma değil, yerleştirme söz konusudur."



İL ÖNERİSİ



Cizre ve Yüksekova'ya ilişkin açıklama yapan Tezcan, ""Biz, Şırnak ve Hakkari il olarak kalsın diyoruz. Cizre ve Yüksekova'nın da il olmasını istiyoruz. 81 il değil, 83 il olur" dedi.



CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, düzenlediği basın toplantısında, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının gündemini kamuoyuyla paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ensar Vakfı'nın 38'inci Genel Kurulu'ndaki '15 Temmuz'un en büyük kahramanlarından biri de gençlerimizdir. O gece oraya gelenler, Gezi Parkı'nın gençleri değildi. Bunu iyi görmemiz lazım. O gece oraya gelenler, vatanını, milletini seven; bayrağı, ezanı için yola koyulan gençlerdi' açıklamasını eleştiren Tezcan, şunları söyledi:



"AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan, Ensar Vakfı'nda yaptığı konuşmada yaşam tarzı farklılıkları üzerinden gençleri kamplaştırmanın bir yeni adımını atmıştır. Sayın Erdoğan'ın ayrıştırma dili, artarak, devam etmektedir. Sayın Erdoğan'ın kamplaştırma dili, artarak, devam etmektedir. Sayın Erdoğan'ın çatıştırma ve kamplaştırma politikası, artarak, devam etmektedir. Bu konuşmada, özellikle Gezi gençliğiyle 15 Temmuz darbe girişimine karşı mücadele eden gençlerimiz karşı karşıya getirilmek istenmiştir. Gezi gençliğiyle 15 Temmuz gençliği arasında bir çatışma ve kavga teşvik edilmiş, tahrik edilmiştir. Gezi gençliği de demokrasiye ve özgürlüklere sahip çıkmıştır 15 Temmuz gençliği de. Aklınızı başınıza alın. Ülkenin gençlerini böyle yapay eksenlerde ayırmaya çalışmak, yeni bir çatışmanın kapısını açar"



"KAMUFLAJ ARACI OLARAK ÖN RAPOR HAZIRLANMAYA ÇALIŞILMIŞ"



TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nun açıkladığı ön raporla ilgili ayrıntılı değerlendirme yaptıklarını belirten Tezcan, "Önümüzdeki hafta da komisyon üyesi arkadaşlarımız, ayrıntılı olarak kendi raporlarını, kendi açıklamalarını kamuoyuyla paylaşacak. 'Darbe Komisyonu ön raporu' diye açıklanan rapor, aslında darbenin siyasi ayağını örtme, gizleme çabasının çok açık şekilde görüldüğü bir rapordur. Buna rapor, demek doğru değil. Bir gizleme, kamuflaj aracı olarak bu ön rapor hazırlanmaya çalışılmıştır. Bu rapor, AK Parti'nin FETÖ ile ittifakını unutturma ve saklama telaşı içerisinde hazırlanmış bir rapordur" dedi.



"AK PARTİ HÜKÜMETİ FETÖ'YÜ DEVLETE YERLEŞTİRMİŞTİR"





FETÖ'yü devlete AK Parti'nin yerleştirdiğini savunan CHP Sözcüsü Tezcan, şöyle konuştu: "Rapora baktığınızda şu telaşı seziyorsunuz. 'FETÖ, cemaat her neyse önceki bütün hükümetler döneminde varmış; AK Parti döneminde kucağında bunu bulmuş'. Bu algıyı kurgulamaya dönük bir raporla karşı karşıyayız. Oysa söylenebilecek tek bir şey vardır. Eğer FETÖ'nün devlete sızmasından söz ediliyorsa bu sızma, AK Parti iktidarından önceki hükümetler dönemi için söylenebilir; ama AK Parti dönemi için sızmadan bahsedilemez. Tam tersine AK Parti'nin FETÖ'yü doğrudan doğruya devlete yerleştirmesi söz konusudur. Evet, AK Parti döneminde bir sızma yoktur; çünkü yerleştirme vardır. Bir ittifak vardır. İttifak halinde devleti yönetme anlayışı ve kararlılığı vardır. İttifak halinde bütün muhalifleri yok etme anlayışı vardır. 'AK Parti hükümetine FETÖ sızdı' denemez diyorlar. Doğrudur; çünkü AK Parti hükümeti, FETÖ'yü devlete yerleştirmiştir. Bir sızma değil, yerleştirme söz konusudur"



"ŞIRNAK VE HAKKARİ İL OLARAK KALSIN, 83 İL OLSUN"



Cizre ve Yüksekova'nın il yapılmasına yönelik çalışmalara değinen Tezcan, "Biz, 'Şırnak ve Hakkari il olarak kalsın' diyoruz. Cizre ve Yüksekova'nın da il olmasını istiyoruz. 81 il değil, 83 il olur. Cizre ve Yüksekova'nın il olmasının bedeli, diğer iki ilimizi il statüsünden çıkarmak olmamalıdır. Oralar il olarak kalsın. Cizre ve Yüksekova da il haline dönüştürülsün. Buna destek oluruz" diye konuştu.



"AB'NİN FASIL AÇMASINI BEKLEMEDEN FASILLARI BİZ AÇALIM"



Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye ilişkilerini de değerlendiren CHP'li Tezcan, şunları söyledi: "Geçtiğimiz hafta AB ilişkileri konusunda, ilişkilerin yumuşayacağına dönük işaretler olduğu basına yansıdı. Bizim Avrupa ve dünya ile iyi ilişkiler içerisinde olmamız esastır. Bu noktada iyileşmeye yönelecek her türlü süreci memnuniyetle karşılarız; ancak hükümetin yapması gereken bir şey vardır. AB'nin fasıl açmasını beklemeyiniz. Şu anda AB'nin fasıl açmasını beklemek değil, bizim fasılları kendimizin açıp, o değişiklikleri ve düzenlemeleri bir an önce yapmamız gerekir. Biz, bu değişiklikleri Avrupa istiyor; diye değil, kendi insanımıza yakışan budur diye düşündüğümüz için yapıyoruz. O halde insanımıza yakışan buysa fasılları bizim herhangi bir pazarlık konusu yapmadan açmamızda yarar vardır. Hükümete bu konuda daha önce de çağrıda bulunmuştuk. Yine çağrıda bulunuyoruz. Derhal fasılları biz açalım. Standartlar bellidir. Türkiye'yi o standartlara taşıyalım. Türkiye, özellikle demokratik standartlarını yükseltmek zorundadır. Demokratik standartlarımız son dönemde çok tahrip olmuştur. İlk yapmamız gereken şey de OHAL'in kaldırılmasıdır. Derhal OHAL kaldırılmalıdır"



ORGENERAL AKAR'IN YANITLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA: NİYE GİDİP İFADE VERMEDİ?



CHP Sözcüsü Tezcan, açıklamalarının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın, 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nun sorularına verdiği yanıtlar hakkında görüşü sorulan Tezcan, "Cevaplarını okudum. Genelkurmay Başkanı'nın doğrudan gidip, komisyonda ifade vermesi gerekirdi; çünkü tek taraflı sorularla değil, bir diyalog halinde soruların sorulup cevapların alınması gerekirdi. Genelkurmay Başkanı'nın neden bundan kaçındığını anlamak istiyoruz. O cevabı bekliyoruz. Niye gidip vermedi? Genelkurmay Başkanı'nı oraya gönderme yetkisine sahip siyasi iradenin, Genelkurmay Başkanı'nı komisyona niye göndermediğini de merak ediyoruz. Bu da izaha muhtaçtır. 8 sayfa açıklama, dişe dokunur bir şey yok. Ciddi bir şey yok. Böyle bir ciddi olayda verilebilecek en gayriciddi cevaplardır, diye düşünüyorum" diye yanıt verdi.