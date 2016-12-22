CHP: Türkiye ve bölge barışı açısından bir kazanç

CHP, Suriye için Türkiye, Rusya ve İran'ın imzaladığı anlaşmanın Türkiye ve bölge barışı açısından büyük bir kazanç olduğunu belirtti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Ankara'nın Astana'da Şam yönetimi ile doğrudan görüşmek için kanallar geliştirmesini istedi.

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