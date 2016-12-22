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CHP: Türkiye ve bölge barışı açısından bir kazanç

CHP, Suriye için Türkiye, Rusya ve İran'ın imzaladığı anlaşmanın Türkiye ve bölge barışı açısından büyük bir kazanç olduğunu belirtti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Ankara'nın Astana'da Şam yönetimi ile doğrudan görüşmek için kanallar geliştirmesini istedi.

Suriye'de siyasi süreçle iç barışın sağlanması için Türkiye, Rusya ve İran'ın Moskova'da imzaladığı anlaşma CHP'nin gündemindeydi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz ve Grup Başkanvekili Engin Altay'a göre, anlaşma AKP'nin Suriye politikasının değişmesinin bir göstergesi.

Türkiye'nin Suriye'de ABD ile değil Rusya ile birlikte çalışmak istediğini ortaya koyduğunu vurgulayan Yılmaz, Kazakistan'da yapılacak zirveye işaret etti, "Ankara, Şam ile kanallar kurmalı" dedi.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #chp #türkiye #suriye
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