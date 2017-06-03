CHP’ye türbanlı milletvekili adayı mı geliyor? Çarpıcı iddia Avrasya Platformu Başkanı Hasan Cengiz’den geldi. Bir iftar programında CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile yaklaşık 4 saat bir araya gelen Cengiz, “Önümüzdeki seçimlerde CHP’de başörtülü milletvekili adayları olabilir” dedi.

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kara çarşaf giyen kadınlara parti rozeti takarken ortaya çıkan görüntüler çok tartışılmıştı.



CHP’de benzer bir tartışma şimdi de başlayabilir.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir iftar programında yaklaşık 4 saat bir araya gelen ve Türkiye gündemini tartışan Avrasya Platformu Başkanı Hasan Cengiz dikkat çeken açıklamalar yaptı.



Görüşme sonrası basına açıklama yapan Cengiz, “Önümüzdeki seçimlerde CHP’de başörtülü milletvekili adayları olabilir” dedi. Cengiz,"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2019 seçimlerinde başörtülü, milliyetçi muhafazakâr profilli milletvekili adaylarının, seçilecek yerlerde olacağının işaretini aldım” diye konuştu.



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