CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz "Irak’taki Bölgesel Kürt Yönetimi ile olduğu gibi PYD ile de bir kanal açılabileceğini" söyledi. "Bölgesel Yönetim PKK’yı reddettiği için Türkiye onlarla ayrı bir kanal açtı” diyen CHP'li Öztürk “Aynı adımı atması halinde PYD ile de temas kurulabileceğini" savundu.

CHP’nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, iki günlük ziyaretinde Beyaz Saray’da Türkiye dosyasına bakan Shannon Culbertson, ABD Dışişleri Bakanlığı Güney Avrupa Direktörü ve Stratejik Planlama Dairesi yetkilisi ile görüştü.



ABD’deki Yahudi lobisi yöneticileri ile de görüşen Yılmaz, Washington'da Türk gazetecilerle sohbet toplantısı düzenledi.



"ABD’de, Gülen iade edilmeyecek deniyor ve net bir tablo ortaya konuluyor" diyen Yılmaz "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında uzlaşma olmadığı anlaşılıyor." ifadelerini kullandı.



CHP'li Yılmaz, terör örgütü pkk'nın Suriye kolu PYD ile ilgili değerlendirmelerde de bulundu. "Irak’taki Bölgesel Kürt Yönetimi, PKK’yı reddettiği için onlarla ayrı bir kanal açtık." diyen Yılmaz "Aynı şey neden Suriye’de olmasın?" diye sordu.



Öztürk Yılmaz "Suriye halkı özerk bir yapı isterse bu, o bölgenin Türkiye ile ilişkilerini de kolaylaştırabilir ama tek bir şartla; PYD’nin PKK ile bağlarını kesmesi halinde. PYD’nin o bağı koparması mümkün. PYD, ben PKK’yı kınıyorum ve faaliyetlerini desteklemiyorum, kesinlikle bir bağım yok’ diyorsa bu bir yol olabilir." dedi.



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