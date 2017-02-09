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CIA Başkanı Mike Pompeo, Ankara'ya geldi

ABD Başkanı Donald Trump göreve geldikten sonra Amerika'dan Türkiye'ye ilk üst düzey ziyaret bugün yapıyor. CIA Direktörü Mike Pompeo Ankara'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile görüşecek. Temaslarda, Rakka operasyonu, Washington'un terör örgütü PYD'ye desteği ve FETÖ lideri Fethullah Gülen'in iadesi görüşülecek.

CIA Başkanı Mike Pompeo, Ankara'ya geldi

Türk Ordusu Amerikan-İsrail koridorunu bölen Fırat Kalkanı Harekatı'nı yürütürken Washington'dan Ankara'ya önemli bir ziyaret yapılacak.

CIA Direktörü Mike Pompeo, üst düzey temaslarda bulunmak üzere bugün Türkiye'ye geldi.

Pompeo'nun gelişine, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'in önceki gece yaptığı telefon görüşmesinde karar verildi.

Göreve geldikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapacak olan CIA direktörü, Erdoğan ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile  bir araya gelecek.

Ziyaret kapsamında Türk yetkililerle, Rakka operasyonu konusunda istişareler yapılacak. Ankara, operasyonda terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin olmamasını istiyor. Bunların yerine ise Özgür Suriye Ordusu’nun yer almasını öneriyor.

Görüşmelerde, Washington'un terör örgütü PYD'ye verdiği askeri ve lojistik desteğe de son verilmesi istenecek. Amerika, son olarak geçen hafta terör örgütüne zırhlı araçlar vermişti.

Amerika'nın Pensilvanya kentinde yaşayan FETÖ lideri Fethullah Gülen'in iadesi de görüşmelerde ele alınacak konular arasında.

Ziyaret öncesi, Amerika'dan dikkat çeken açıklamalar da geldi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinde Başbakan Binali Yıldırım Amerika Başkan Yardımcısı Mike Pence ile telefon görüşmesi yapacak.

Pentagon sözcülerinden Eric Pahon da, "Biz müttefikimiz Türkiye’yi değerli bir ortak olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Etiketler; #ankara #Mike Pompeo #cia
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