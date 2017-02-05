İstanbul Beyoğlu'nda çiçekçiler arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Taksim Meydanı'ndaki çiçekçiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çiçekçi Samet Yorgun, yan tezgahtaki çiçekçi Ayhan Barın'ı bıçakladı.



Kavgayı ayırmaya çalışan Samet Yorgun'un babası Sedat Yorgun da bıçakla yaralandı.



Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.



Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.