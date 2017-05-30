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Çıkış Yolu bu akşam 21.00'de Ulusal Kanal'da

Çıkış Yolu bu akşam 21.00'de Ulusal Kanal'da

CHP ve Vatan Partisi liderleri buluştu.

Sonuçta: "Görüşmelere devam" dediler.

Gerçek durum ne?
 
İki parti, görüntüyü mü kurtarmak istiyor?

Yoksa sahici bir işbirliği mi arıyor?
 
Vatan Partisi'ne göre, Cumhurbaşkanı adayı nasıl belirlenmeli?
 
Tayyip Erdoğan dış ziyaretlerini tamamladı.

Avrupa ve Amerika'yla sorunlar askıya mı alındı?

Vatan Partisi, Iğdır seçimlerine yüklenmiş görünüyor.

Niçin Iğdır?

Niye bu kadar önem verdi?
 
Gazeteci Rafet Ballı soruyor.

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek cevaplıyor.

Çıkış Yolu bu akşam 21.00'de.


ulusalkanal.com.tr
Etiketler; #Rafet Ballı #doğu perinçek #vatan partisi #çıkış yolu
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