Çikolata meyvesi artık Türkiye'de de yetişiyor

Memur emeklisi bir çift Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir tropikal meyve bahçesi kurdu. Deneme amacıyla tropikal ağaçlar eken çift başarılı oldu. Bahçelerinde çikolata meyvesi olarak bilinen kara sapot ağacı meyve verdi.

İzzet ve Nalan Akyol çifti memur emeklisi. Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde emekli uğraşı olsun diye 5 yıl önce meyve bahçesi kurdu.Memur emeklisi çift diğer bahçelerden farklı bir bahçe hayal etti. Bahçelerine tropikal iklimlerde yetişen meyve ağaçları ekti.Anavatanı Meksika ve Kolombiya olan ve çikolata mevyesi olarak bilinen kara sapot ağacı 4 yaşında meyve verdi.Domates boyutlarında olan meyvenin içi kararıp olgunlaştığında tadı çikolataya benziyor. A ve C vitamini yönünden zengin olan meyvenin Türkiye'de tüketimi pek yaygın değil.Tek bir ağaçtan 250'den fazla ürün alan Akyol çifti ise şaşkın. Meyvenin piyasa değeri bilinmiyor. Memeur emeklisi çift bu meyvelerle ne yapacağını düşünyor.Akyol çiftinin bahçelerinde mango, pepino, pejoya, çerimoya, liçi, altın çilek, şadok, kamkat, layn limonu, guavaya, hurma ve kara sapot ağaçları da var.Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik'de, Akyol ailesinin tropikal bahçesinin Anatalya'lı çiftçiler için örnek olduğunu söyledi.