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Cilvegözü Sınır Kapısı'nda alarm verildi

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Jandarma ekipleri, bomba arama köpeği "Cadı" ile sınır kapısı yanındaki otoparkta arama yaptı.

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda alarm verildi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı yanındaki otoparkta bomba arama köpeği "Cadı" ile arama yapıldı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yanlarındaki dedektör köpek "Cadı" ile sınır kapısı yakınında park halinde olan araçları aradı.

HERHANGİ BİR OLUMSUZLUĞA RASTLANMADI

Kontrolde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.Bu arada, bir zırhlı aracın da sınır kapısı önünde tedbir aldığı gözlendi.

Etiketler; #cilvegözü sınır kapısı
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