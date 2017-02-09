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Cinayet zanlıları tutuklandı

İstanbul Büyükçekmece'de bir eğlence mekanında Cahit Muhammet Battal'ın silahla vurularak öldürülmesi olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı.

Cinayet zanlıları tutuklandı

Kamiloba Mahallesi D100 karayolu üzendeki eğlence mekanında 19 Eylül'de, Battal'ın (28) öldürülmesi olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan Feylazur K, Mehmet K, Fatih K, Said O, Yahya A, Tolga G. ve Hevzer K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden Feylazur K, Mehmet K, Fatih K, Said O. ve hakkında narkotik suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Yahya A. tutuklandı, Tolga G. ve Hevzer K. ise soruşturma için tekrar Asayiş Şube Müdürlüğüne gönderildi.

- Olay

Kamiloba Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanına giden Feylazur K. (26) ve Mehmet K. (25) taşkınlık yaptıkları iddiasıyla eğlence mekanı çalışanları tarafından dışarı çıkarılmış, 2 kişi arkadaşlarını da çağırarak eğlence mekanını silahlı saldırıda bulunmuştu.

Olayda iş yerinde vale olarak çalışan Suriye uyruklu Cahit Muhammet Battal yaralanmış ve kaldırıldığı Silivri Devlet Hastanesine müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #büyükçekmece
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