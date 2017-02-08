Çipli kimlik yoğunluğu çileye dönüştü. Telefon ve internetten randevu almanın neredeyse imkansız olduğu çipli kimlik için vatandaş gün ağarmadan nüfus müdürlükleri önünde sıraya giriyor.

Kimi gece 02:00'de, kimi 05:00'te geldi, sıraya girdi. Burası Bahçelievler Nüfus Müdürlüğü...



Yeni çipli kimlik için internetten randevu almak neredeyse imkansız. Vatandaş mecbur, sabahın erken saatlerinde randevusuz kimlik almak için sıraya giriyor. Nüfus müdürlüklerindeki yoğunluktan çok çileye dönüşüyor.



Sırada öğrenci çok. Çünkü üniversite ve lise sınava girebilmek için kimliklerini yenilemeleri gerekiyor.



Gelemeyen öğrenciler için ise aileleri sıradaydı.



Vatandaş dertli ama başka seçimleri de yok. İnternet ve telefon üzerinden randevu sistemi düzelmedikçe, Türkiye uzun bir süre nüfus müdürlüklerinin önündeki kuyrukta sabahlamaya devam edecek gibi görünüyor...



ulusalkanal.com.tr