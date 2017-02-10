Cırcır sesi geçmişte kalabilir

Uluslararası Doğa Koruma Birliğine göre, şimdi harekete geçilmezse cırcır böceklerinin sesi tarih olacak

Avrupa'nın cırcır böcekleri ve çekirgeleri hakkında yapılan ilk kapsamlı çalışmada, türlerin dörtte birinden fazlasının neslinin tükenmekte olduğu tespit edildi.

BBC'nin haberine göre, Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) Global Türler Programı Müdür Yardımcısı Jean-Christophe Vie, nesli tükenme tehdidi altında olan ve düz kanatlılar olarak bilinen cırcır böcekleri, çalı kriketi ile çekirgeleri yok olmaktan kurtarmak, yaşam alanlarını korumak ve iyileştirmek için daha fazla şey yapılması gerektiğini belirtti.

Bu böcek türlerinin bugüne kadar Avrupa'da değerlendirilen gruplar içinde en fazla tehdit altında olan grup olduğunu söyleyen Vie, "Şimdi harekete geçmezsek, Avrupa otlaklarında cırcır sesi yakında geçmişe ait bir şey haline gelebilir." dedi.

Avrupa'da, binden fazla çekirge ve cırcır böceği türü bulunduğunu dile getiren Vie, geleneksel tarım uygulamaları kullanılarak sürdürülebilir otlak yönetimi yoluyla cırcır böceği ve çekirge türlerinin korunabileceğini ifade etti.

İki yıldan fazla süren çalışmaya 150'den fazla bilim adamı katıldı.

Orman yangınları, yoğun tarım faaliyetleri ve turizmin gelişmesiyle yaşam alanları yok olan düz kanatlıların, kuşlar ve sürüngenler için önemli bir besin kaynağı olduğu ve sayıca azalmalarının tüm eko-sistemleri etkileyebileceği vurgulandı.