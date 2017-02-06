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Çocuklarını boğarak öldürdüğü iddiası

İstanbul Bağcılar'da, 4 aylık kızı ile 5 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdüğü iddia edilen kadın tutuklandı

Çocuklarını boğarak öldürdüğü iddiası

Bağcılar'da, 4 aylık kızı ile 5 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdüğü öne sürülen kadın tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yüzyıl Mahallesi 41. Sokak'ta oturan H.T, önceki gece erkek kardeşini arayarak çocukları 4 aylık Rabia ile 5 yaşındaki Muhammed'i öldürdüğünü söyledi.

H.T'nin eve gelen kardeşi, yeğenlerini yatakta ölü buldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen H.T'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine sevk edilen H.T, tutuklandı.

Boğularak öldürüldüğü tespit edilen çocukların cenazeleri ise otopsinin ardından toprağa verildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #tutuklanma #cinayet #anne
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