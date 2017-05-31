İstanbul'da kentsel dönüşümün yoğun olduğu Kadıköy'de yıkılan binaların neredeyse üçte birinde kanserojen asbest tespit edildi. Son bir buçuk yıl içinde bin 517 inşaat sahasını denetleyen Kadıköy Belediyesi, toplam 498 buçuk ton asbestin bertaraf edilmesini sağladı.

Asbest. Adını son günlerde sıklıkla duyduğumuz bu medda ısıya, aşınmaya ve kimyasal maddelere çok dayanıklı... Daha da önemlisi kansorejen özelliği de var.



Başta sanayi olmak üzere birçok alanda kullanılan bu tehlikeli maddenin bir diğer kullanım alanı da inşaatlar.



Isı yalıtımı ve aşınmaya karşı kullanılan bu madde, bina yıkımlarında çok ciddi rahatsızlıklar doğurabiliyor. Özelikle kentsel dönüşüm alanlarında toplu halde yapılan yıkımlar kamu sağlığı için ciddi bir risk oluşturuyor.



Kadıköy Belediyesi de kamu sağlığını yakından ilgilendren asbest tehdidiyle ile ilgili önemli bir adım attı. Belediye "Asbest temiz raporu" olmadan yıkım ruhsatı vermiyor.



Uygulama kapsamında bugüne kadar yıkım yapılan alanlardan yaklaşık 500 ton asbest bertaraf edildi.



HABER: GÖKHAN ÇELİK - KAMERA: BÜLENT ÜNAL

ulusalkanal.com.tr