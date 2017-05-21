Bingöl'de arazi araması sırasında bulunan 5 odalı bir sığınakta bomba yapımında kullanılan çok sayıda malzemele ele geçirildi. Hakkari İkiyaka dağlarında 3bin 400 metre yükseklikte tespit edilen bir mağarada da çok sayıda mühimmat bulundu. Çukurca'da ise üs bölgesine saldırmak isteyen PKK'lılarla çıkan çatışmada 1 terörist öldürüldü.

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Güvenlik güçleri teröristlerin yuvalanmaya çalıştığı noktalarda operasyonlarını sürüdürüyor.



Bingöl'ün Adaklı kırsalında yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında 5 odalı bir sığınak tespit edildi.



Sığınakta, bomba yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış 32 adet tüp, 200 metre kablo, 573 adet pil ve muhtelif yaşam malzemeleri bulundu. Güvenlik güçleri ele geçirilen malzemeleri imha etti.



Mehmetçik Hakkari'deki İkiyaka dağlarında da arama yaptı.



3 bin 400 m yükseklikte tespit edilen bir mağarada 1 Kalaşnikof tüfeği, 2 kutu açılmamış 23,5’luk DOÇKA Uçaksavar fişeği, 23 büyük dolu tüp, 12 jelikan benzin ve mazot bulundu.



Hakkâri'nin Çukurca ilçesinde ise üs bölgesine saldırmak isteyen PKK'lılarla çıkan çatışmada 1 terörist öldürüldü.





ulusalkanal.com.tr



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