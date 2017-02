Cumhurbaşkanı Erdoğan - ABD Başkanı Trump görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü. Beştepe'den yapılan açıklamada ABD'den YPG'ye destek vermemesi istendi. Bu arada CIA'in yeni direktörü yarın Türkiye'ye gelecek. Bu yeni direktörün ilk yurtdışı resmi ziyareti olacak.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü.



Trump - Erdoğan arasındaki bu ilk görüşme ile ilgili hem Beştepe hem Beyaz Saray'dan açıklama geldi.



Cumhurbaşkanlığı açıklamasında gece vakti yapılan telefon görüşmesinde, terörizmin her türüne karşı birlikte mücadeleye devam etme konusundaki kararlılığın teyit edildiği belirtildi.



Erdoğan'ın, Trump'a görevinde başarılar dilediği görüşmede "Türkiye ile ABD'nin her zaman birbirlerine ittifak bağlarıyla bağlı, dost ve müttefik iki ülke olduklarını vurguladığı" da kaydedildi. İki liderin, El-Bab ve Rakka'da birlikte hareket edilmesi konusunda mutabık kaldığı belirtildi.



Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada ise ABD ile Türkiye arasındaki ilişki yakın ve uzun soluklu olarak nitelendirildi. Açıklamada "Görüşmede her türlü teröre karşı mücadeleye bağlı olunduğunun vurgulandığı" kaydedildi.



Açıklamada "Trump'ın, Türkiye'nin IŞİD karşıtı kampanyaya katkılarını memnuniyetle karşıladığı" ifadelerine de yer verildi.



Bu arada Trump - Erdoğan görüşmesi sonrası CIA Direktörü Mike Pompeo'nun ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye yapacağı açıklandı.



CIA direktörü PYD ve FETÖ gibi gündem maddelerini istişare etmek üzere yarın Türkiye'ye gelecek.



Trump'ın Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı direktörlüğü için aday gösterdiği Cumhuriyetçi Kansas vekili Pompeo, geçen ay Senato'da yapılan oylamada CIA'in yeni patronu olmuştu. Pompeo, İran karşıtı söylemleriyle tanınıyor, bu ülkeyle varılan nükleer anlaşmaya sert bir şekilde karşı çıkıyor.



