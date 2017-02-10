Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksaray'da konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aksaray'da Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi ve yapımı tamamlanan kamu yatırımlarının toplu açılış törenine konuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçişi öngören ancak içeriğinde 'Başkan' yerine 'Cumhurbaşkanı' ifadesi kullanılan 18 maddelik anayasa değişikliği teklifini onayladığını belirterek "İmzayı attık, hayırlı olsun, 16 Nisan'da 'evet' mi?" dedi.



Tuz Gölü Doğalgaz Tesisleri açılış töreninde konuşan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:



Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Açılışını yaptığımız, toplam maliyeti 700 milyon doları Tuz Gölü yeraltı doğalgaz depolama tesisinin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Tuz Gölü'nün yüzünün 1100 ila 1400 metre altında doğalgaz depoları oluşturuldu. Her biri 630 bin ile 750 bin metreküp arasında kapasiteye sahip 12 suni mağaraya toplamda 1,2 milyar metroküp doğalgaz depolanacak.



Neler oluyor görüyorsunuz. Bunların hepsi sizin için bu millet için! Öyle mi? 16 Nisan öyle mi? Maşallah Allah nazardan saklasın. Buraya yola çıkarken imzayı attık. Bugünkü törenimizle Tuz Gölü'nün altındaki depolara ilk doğalgaz basma işlemini başlatıyoruz. İlk aşamada buradan ülkemizin günlük ihtiyacının 6'da 1'i kadarı temin edilecek. Burada size bir de müjde veriyorum: Aksaray bunlara layık. Siz bizi hiçbir zaman bu yolda yalnız bırakmadınız.



Böylece günlük 44 milyon metreküp doğalgazı şebekeye vereceğimiz bir rezerve sahip oluyor. Bir kısmı tamamlandı, bir kısmında çalışma sürüyor.

Bunlar hep bu millet için.



Öyle mi? 16 Nisan, öyle mi? Maşallah. Allah nazardan saklasın. Buraya yola çıkarken imzayı attık. Niçin attık? Hayırlı olsun.



Bu hayırcılar sadece laf üretirler



16 Nisan bu işin sinyali olacaktır. Benim askerimi, köy korucumu, vatandaşımı şehit edenlerin akıbeti dediğiniz gibi idamdır.



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