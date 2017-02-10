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Cumhurbaşkanı Erdoğan, anayasa değişiklik teklifini onayladı (Referandum ne zaman)

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2 Şubat’tan beri masasında bulunan Anayasa Değişikliği teklifini onayladı. Değişiklik teklifi, Başbakanlığa geri gönderildi. Referandum büyük ihtimal 16 Nisan Pazar günü yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anayasa değişiklik teklifini onayladı (Referandum ne zaman)

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, referandum yolunu açtı.

Meclis Genel Kurulu’ndan 339 oyla geçerek Beştepe’nin onayına sunulan Anayasa Değişikliği teklifi Erdoğan tarafından onaylandı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada; “Sayın Cumhurbaşkanımız, 6771 sayılı 'Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u, Anayasanın 175 inci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince halkoyuna sunulmak üzere yayımlanması için Başbakanlığa göndermişlerdir.” İfadeleri kullanıldı.

2017 REFERANDUM NE ZAMAN YAPILACAK?

Referandumun 16 Nisan Pazar günü yapılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı’nın onayı sonrası teklifin resmi gazetede yayımlanmasına müteakiben resmen ve hukuken referandum süreci başlamış olacak.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #2017 referandum tarihi #2017 referandum ne zaman #anayasa değşikllik teklfi #erdoğan
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