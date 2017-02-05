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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ile görüşüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım, saat 15.00'te bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ile görüşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü'nde Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul ediyor. 

Saat 15.00'te planlanan görüşmede Erdoğan ve Yıldırım'ın başta anayasa değişikliği ve referandum süreci olmak üzere terörle mücadele ile uluslararası gelişmelerin ele alınması bekleniyor. 

Erdoğan ile Yıldırım, 1 Şubat'ta da programda olmamasına rağmen Beştepe'de yaklaşık 3 saat görüşmüştü.

Etiketler; #cumhurbaşkanı erdoğan #Başbakan Yıldırım #huber köşkü
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