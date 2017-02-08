Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyetten geri adım atmak isteyenler karşılarında beni bulur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 36. Muhtarlar Toplantısı’nda konuştu. Erdoğan, "Eksikliği cumhuriyet ya da demokraside değil yönetim sisteminde arıyoruz. TBMM’de kabul edilen ve şahsımın onayına sunulan bir anayasa değişikliği paketi var. Türkiye yeni bir yönetim sistemine inşallah geçiyor. Cumhurbaşkanı olarak ben de incelememi tamamladıktan sonra mesele milletin önüne gelecektir" diye konuştu.

Türkiye 1923 yılında cumhuriyete geçerek rejim tercihini yapmıştır. Artık milletimizin böyle bir meselesi yoktur. Ana muhalefetin başındaki zat ikide bir diyor ya. Türkiye’nin artık böyle bit meselesi yok. Cumhuriyetten geri adım atmak isteyenler her şeyden önce karşılarında milletimizi ve şahsımı bulur. Hiçbir rejim ve hiçbir yönetim sistemi ek başına ülkeleri belirli bir kategoriye yerleştirmeye kafi değildir.Eksikliği cumhuriyet ya da demokraside değil yönetim sisteminde arıyoruz. TBMM’de kabul edilen ve şahsımın onayına sunulan bir anayasa değişikliği paketi var. Türkiye yeni bir yönetim sistemine inşallah geçiyor. Cumhurbaşkanı olarak ben de incelememi tamamladıktan sonra mesele milletin önüne gelecektir.Milletten bu kararı kaçırmak isteyenler olmuştur. Ya niye korkuyorsunuz bırakın millet versin kararı. Milletten korkuyorlar da onun için. Ama hak galip geldi ve şimdi millete gidiyor. Millet de kararını verecektir. Bu ülkede hangi hayırlı iş yapılırsa yapılsın onların karşısına dikildiniz. Onların ağzına yakışan hayır başka tabi. Hayırlı iş yakışmıyor.Sürekli cumhurbaşkanlığı yönetim sistemini karalıyorlar. Mecliste sergilenmedik çirkinlik bırakmadılar. Şimdi aynı işi meydanlarda yapacakları anlaşılıyor.2007’de halkımız yüzde 69 evet oyu verdi. Bu yüzde 69 bunları çıldırttı. Sorunun şahıslardan değil sistemden kaynaklandığını kabul etmedikçe çözüme ulaşamayız.Ülkemizde eskiden beri bir hayırcı blok vardır. İstanbul’a ilk köprü yapıldığında bu hayırcılar aman yarabbi neler yapmadılar ki. Baraj yapılır hemen harekete geçerler. Uluslararası sermaye ülkemize gelsin denir bunlar homurdanır. Ya cebinden para çıkmıyor. Buraya gelip yatırım yapıyor.Biz geldik aman yarabbi. Borç yığın. Bu borçla biz nasıl yatırım yapacağız. O zaman arkadaşlara dedim ki kaynakları çeşitlendireceğiz. Farklı kaynaklar üreteceğiz.Kasa ortada. Delikli kuruşa muhtaç bir Türkiye vardı. Memurların, işçinin maaşını ödeyemeyen, kasaların fırlatıldığı bir Türkiye vardı hatırlayın o günleri.Bugün, evindeki eşyadan otomobiline kadar sürekli değiştiren bir Türkiye var. Daha da iyi olacak.Ben buradan milletime sesleniyorum, kentsel dönüşümde gelin hükümetimize yardımcı olun. Bu yapılacak dönüşümle beraber çok daha mutlu olacaksınız. Devlet hiçbir zaman bu dönüşümde halkı sömürme arayışında değildir.Ne diyorlar, 'parlamento yok, her şey tek adamda bütünleşecek.' El insaf… Hepsi yalan. Neden? Bunlar yalanla yattılar yalanla kalktılar. Bunların cibilliyetinde bu var.Bize Milleti İbrahim denir. Biz İbrahim milletinizdeniz. Orada toplanıyoruz. Eninde sonunda bizim anamız babamız Adem ve Havva değil mi. Biz oradan gelmiyor muyuz? Bizi bölmek isteyenler ihanet içindedir.Yargının bağımsız olması yanına tarafsız olması ibaresi ekleniyor. Bundan kim neden rahatsız olabilir ki? Bana göre anayasa değişikliğinin en önemli maddelerinden biri budur. Gençlerimize 18 yaşında seçilme hakkı geliyor. Seçilmek mi zordur seçmek mi zordur. Seçmek zordur. Seçilmek onun kadar zor değil.Askerlik ne olacak diyorlar. Allah Allah. Sanki Türkiye’de 7 milyon gencin 7 milyonu da milletvekili oluyor. Parlamentoya kaç kişi girecek? 10-15 kişi girdiğini düşünürsen bunları askerlikten muaf tutarsın olur biter. Tecil demiyorum muaf. Biz bunu polislere getirdik. parlamentodan daha önemli görev olabilir mi. Bu genç parlamentoya gelip vatanına milletine hizmet edecek. Bu kadar açık konuşuyorum.İnşallah hükümet kendi düzenlemesini bu halk oylamasından sonra yapacaktır. Bunlar zor şeyler değil kimse kimseyi kandırmasın.Cumhurbaşkanına kanun değil kararname yetkisi veriliyor. Kanun kararnameden üstündür. Yasama organı meclis olduğu için bu üstünlük oraya verilmelidir, öyle de oluyor. Ülke ve millet olarak çok uzun zamandır yaşadığımız, şahsımın da özellikle son 3-4 yıldır yaşadığı tecrübeler ışığında Türkiye için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu anayasa değişikliği de eksiktir. Aslolan yeni bir anayasayı 80 milyon kafa kafaya vererek yazmamızdır.Bu mesele Recep Tayyip Erdoğan’ın veya AK Parti’nin , MHP’nin meselesi değildir.Benim hükümetle uyum sorunum yok. Geçmişte bu sorunları yaşadık. Devletin başında kavga olmaz. Sayın Gül’ün döneminde ne benim dönemimde biz bu sorunları yaşadık. Ama bu durum sistemin doğruluğundan değil şahsımla hükümetin durumundan kaynaklanıyordu. Biz bugün varız yarın yokuz…Ne diyorlar kendisine saray yaptı ya elinize dilinize dursun. 2 metreküplük yer gidilecek yer. Biz tarih yazacak bir millete burayı miras olarak bırakalım diye yaptık.Başbakan olduğumda başbakanlık binasında karafatmalar dolaşıyordu.