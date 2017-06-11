Cumhurbaşkanı Erdoğan, bedelli askerlikle ilgili açıklamada bulundu. Erdoğan, "Gerekirse gündeme alırız" diye konuştu.
HÜKÜMET "GÜNDEMİMİZDE YOK" DİYOR AMA...
Başbakan Binali Yıldırım, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu TRT Haber'de bedelli askerlikle ilgili soruya, "Yok böyle bir şey, programımızda gündemimizde yok" ifadelerini kullanmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP İstanbul İl Başkanlığı'nın iftarında bedelli askerlikle ilgili açıklamada bulundu. A Haber'de yer alan habere göre; Erdoğan, "Söz vermeyeyim ama durumunun farkındayım. Binali Bey'le konuşalım değerlendirme yapalım. Gerekirse gündeme alırız" dedi.
ulusalkanal.com.tr
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