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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kanun onayı

Recep Tayyip Erdoğan, 7019 sayılı kanunu onayladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kanun onayı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7019 sayılı kanunu onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa'nın 89'uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104'üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, bir kanunu onaylayarak yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7019 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Gümrük İdaresi Arasında Gümrük Alanında Ortak Komite Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"u onayladı.


Kaynak: AA
Etiketler; #cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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