Katar krizine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklama geldi. Erdoğan, açıklamasında, "Bu kriz Ramazan Bayramı'na kadar çözülmeli. Katar krizinin çözümüne ilişkin çabamız sürecek" dedi.

Katar'a ambargo uygulayan ülkeler arasındaki Bahreyn'den bugün Türkiye'ye kritik bir ziyaret gerçekleşiyor.



İstanbul'a gelen Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmed Al Halife, önce mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile buluştu.



Konuk bakan, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Tarabya'daki Huber Köşkü'ndeki basına kapalı görüşme, 1,5 saat sürdü. Anadolu Ajansı, randevunun fotoğraflarını servis etti.



Katar krizinin masaya yatırıldığı görüşmenin ardından ilk açıklama Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan geldi. Çavuşoğlu'nun verdiği bilgiye göre, Erdoğan Bahreynli konuğuna Katar krizinin Ramazan bitmeden sonlanması gerektiğini söyledi.



Türkiye'nin krizin barışçıl bir şekilde çözümü için çalışmaya devam edeceğini belirten Bakan Çavuşoğlu, Katar'a gönderilecek Türk askerinin Basra Körfezi'ndeki güvenliği sağlamayı hedeflediğini aktardı.



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