Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahreyn Dışişleri Bakanı Al-Khalifa'yı Tarabya Köşkü'nde kabul etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı görüşmede Erdoğan, Bahreynli Bakana, Katar krizinin bayrama kadar çözülmesi gerektiğini söyledi.

Katar krizinin gündeme damgasını vurduğu şu günlerde, Katar'a komşu olan Bahreyn'in Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmed Al Halife, temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi.



Bahreyn Dışişleri Bakanı'nı Atatürk Havalimanın da mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu karşıladı. İki bakan havalimanında baş başa görüşme yaptı. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede bölgedeki son gelişmelerin değerlendirildiği öğrenildi.



Bahreynli bakan daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görümek üzere İstanbul Tarabya’daki Huber Köşküne geçti. Kalabalık bir araç konvoyu eşliğinde köşke giden Bahreyn Dışişleri Bakanı, Erdoğan tarafından kabul edildi. Bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı tahmin edilen basına kapalı yapılan görüşmeye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.



Katar krizinin ele alındığı görüşmenin ardından açıklama yapan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Katar krizinin çözümü için barışçıl çabalarını sürdüreceğini söyledi. Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın krizin çözümü için Ramazan ayının sonuna kadar süre verdiğini de belirtti.



ulusalkanal.com.tr