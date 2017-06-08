Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yalova Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ali Erbaş'ı atadı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Yalova Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 130'uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından Prof. Dr. Ali Erbaş'ı atamışlardır." ifadelerine yer verildi.
Erdoğan, Yalova Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erbaş'ı atadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yalova Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ali Erbaş'ı atadı.