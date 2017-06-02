Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Hilye-i Şerif Yarışması Ödül Töreni ve Uluslararası Hüsn-i Hat ve Hilye-i Şerif Sempozyumu'nda konuştu

Uluslararası Hilye-i Şerif Yarışması Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Muhabbetten Muhammed oldu hasıl. Muhammed’siz muhabbetten ne hasıl?' Bizim görevimiz O'nun yolundan gitmek sürekli O'nu tekrarlamak'' dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonu Fuayesi'nde Uluslararası Hilye-i Şerif Yarışması Ödül Töreni'nde konuştu.



Erdoağn, "Müslümanlar olarak maruz kaldığımız tüm sıkıntıların dine yeterince sahip çıkmamış olmamızdan kaynaklandığını çok iyi biliyoruz" ifadelerini kullandı



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle



'''Muhabbetten Muhammed oldu hasıl. Muhammed’siz muhabbetten ne hasıl?' Gayet güzel değil mi? İfade güzel. Bizim görevimiz O'nun yolundan gitmek sürekli O'nu tekrarlamak. Sanat yolu ile yani hilyeler ve hatlar vasıtasıyla O'nu tekrarlamak ise bu tekrarların en zarifidir en şıkıdır. Sanatçılarımızı özellikle tebrik ediyorum. Peygamberimizi sanatın tüm imkanlarını kullanarak bize ve tüm insanlığa aktaranların gayretlerini takip etmenin mutluluğu bize yeter. Bu sanat dallarını ihya etmek ve geliştirmek mecburiyetindeyiz. 1000 kişi hedefe yürür menzile belki tek bir kişi varır. Rabbim bu yolda yürüyen herkese yardımcı olsun. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.''



HİLYE NEDİR?



Hz. Muhammed'in dış görünüşünü ve niteliklerini anlatan manzum ve mensur eser.



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