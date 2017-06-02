Çağatay Akman'ın şarkısı Youtube'dan böyle kaldırılmış
Çağatay Akman'ın şarkısı Youtube'dan böyle kaldırılmış
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görevimiz sürekli O'nu tekrarlamak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görevimiz sürekli O'nu tekrarlamak
O bölge için kritik uyarı
O bölge için kritik uyarı
6 Haziran'da toplanıyorlar! 3 isim ilk kez katılacak
6 Haziran'da toplanıyorlar! 3 isim ilk kez katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görevimiz sürekli O'nu tekrarlamak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Hilye-i Şerif Yarışması Ödül Töreni ve Uluslararası Hüsn-i Hat ve Hilye-i Şerif Sempozyumu'nda konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görevimiz sürekli O'nu tekrarlamak

Uluslararası Hilye-i Şerif Yarışması Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Muhabbetten Muhammed oldu hasıl. Muhammed’siz muhabbetten ne hasıl?' Bizim görevimiz O'nun yolundan gitmek sürekli O'nu tekrarlamak'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonu Fuayesi'nde Uluslararası Hilye-i Şerif Yarışması Ödül Töreni'nde konuştu.

Erdoağn, "Müslümanlar olarak maruz kaldığımız tüm sıkıntıların dine yeterince sahip çıkmamış olmamızdan kaynaklandığını çok iyi biliyoruz" ifadelerini kullandı

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle

'''Muhabbetten Muhammed oldu hasıl. Muhammed’siz muhabbetten ne hasıl?' Gayet güzel değil mi? İfade güzel. Bizim görevimiz O'nun yolundan gitmek sürekli O'nu tekrarlamak. Sanat yolu ile yani hilyeler ve hatlar vasıtasıyla O'nu tekrarlamak ise bu tekrarların en zarifidir en şıkıdır. Sanatçılarımızı özellikle tebrik ediyorum. Peygamberimizi sanatın tüm imkanlarını kullanarak bize ve tüm insanlığa aktaranların gayretlerini takip etmenin mutluluğu bize yeter. Bu sanat dallarını ihya etmek ve geliştirmek mecburiyetindeyiz. 1000 kişi hedefe yürür menzile belki tek bir kişi varır. Rabbim bu yolda yürüyen herkese yardımcı olsun. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.''

HİLYE NEDİR?

Hz. Muhammed'in dış görünüşünü ve niteliklerini anlatan manzum ve mensur eser.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #erodğan #hilye
banner863
Önceki Haber
FETÖ çatı davasının 10. celsesi başladı
Sonraki Haber
Sigortacılar sözlü savunma yapacak
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.