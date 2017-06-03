"İşçinin grev tehdidini artık yasalarla engelledik" Açıklamanın sahibi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Grevin bir "istismar mekanizması" olduğunu söyledi Erdoğan, "Öyle ikide bir grev falan... Kusura bakma arkadaş" ifadelerini kullandı.

0 0 0 0