"İşçinin grev tehdidini artık yasalarla engelledik" Açıklamanın sahibi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Grevin bir "istismar mekanizması" olduğunu söyledi Erdoğan, "Öyle ikide bir grev falan... Kusura bakma arkadaş" ifadelerini kullandı.

Geçen yıl ki genel kurulunuzdan bu yana ülke ve millet olarak ne gibi sorunlar yaşadığımızı gözünüzden geçirin. Türkiye 7 Haziran'da koalisyon döneminin sancılarını yeniden kapısında buldu. O dönem koalisyon da olur diyenlere bir cevap oldu.Teröristleri devlete meydan okumak için açtıkları çukura gömerek ülkemizi büyük bir tehlikeden kurtardık. Aynı dönemde DEAŞ yoğun saldırılarına başladı. FETÖ ise ihanetlerine zaten ara vermiyordu. Her top yekün saldırı gibi bu saldırının da ekonomi ayağı ihmal edilmedi. 2016 yılında Türkiye yeni bir atılıma girmişti. 15 Temmuz darbe girişimi ile işte bu sırada karşılaştık.Şu an bir temizlik harekatı yapıyoruz. Fırat Kalkanı harekatını başlattık ve birçok bölgeyi DEAŞ'tan temizledik. Şimdi Rusya ile ABD ile yaptığımız görüşmeler sonucunda bir noktaya geldik.Ülkemize bir taciz olursa kimseyle görüşmeyiz, kararımızı kendimiz veririz.Fırat Kalkanı'ndan sonra virgül attık. Bugüne kadar Suriye'de terör örgütlerinden temizlediğimizalanlara yüz binin üzerinde Suriyeli geri döndü.Güya bu yaz aylarında büyük eylem hazırlığında olan terör örgütüne saklandıkları dağları dar ediyoruz. İnlerine gireceğiz demiştik ya, ne kadar terör örgütü varsa hepsinin inine girdik, giriyoruz. Sırada olanlar var, onlara da gireceğiz.Bu operasyonları yürüten kardeşlerimizden bir tanesi Aydoğan Aydın paşamızdı. Gerçekten attığı adımlarla, kararlılığıyla Aydoğan Aydın Paşa buralara son tümgeneralliğinde hazırlanmış değil. Buralara ta üsteğmenliğinden itibaren hazırlanmış.Elime bir şiiri geçti. Bir hafta önce kendisiyle Kato dağlarının tepesinde Süleyman Soylu Bey'le çıkmışlardı. Oradan Süleyman Bey beni aradı ve orada Aydoğan Paşa'ya telefonu verdi. Bana dedi ki; "Sadece burada değil tüm Türkiye bu teröristlerden temizlenecek." Aydoğan Paşa hedefini üsteğmenken belirlemiş. Hep komando olarak oraları adeta özlemiş. İşte bu son olaylarda o bölgede Şenoba'da vs nerede ne var bunları adeta ezberlemiş. Allah rahmet eylesin.. Tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin..Gezi olaylarının 4. yıldönümü ve biliyorsunuz. Ana muhalefet başkanı bir tweet attı. Size ne yapıldı ki hak ve özgürlük mücadelesi veriyorsunuz. Bu mücadeleyi vermek Yeşilköy Havalimanı'ndan kaçarak Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine sığınmak mıdır? Zaten 15 Temmuz'da da kaçaklardansın. 7 Ağustos'ta bizim buluşmamıza gelmen bir vesileydi. Önce gelemeyeceğini söyledin. Sonra baskı geldi ondan sonra gelmeye karar verdin. Bunlarda barış, birlik, beraberlik böyle bir dert yok. Şimdi yaptıkları çalışma bölücü terör örgütünün de arkasında durduğu örgütlerle iş birliği yapma gayretindeler.Daha dün Taksim'de yürüyüş yapıyorlar. CHP'li vekillerde onlarla beraber... Ülkemizi bu çapulculara bırakmamak için bedeli ne olursa olsun mücadeleyi sonuna kadar sürdürmekte kararlıyız.Bedeli ne olursa olsun mücadeleyi sürdürmekte sonuna kadar kararlıyız. 2013 yılını yüzde 8,5'luk bir büyüme oranıyla kapatmıştık. 15 Temmuz'un travmasını yaşamamıza, sınırlarımızın içinde ve dışında verdiğimiz yoğun mücadeleye rağmen yüzde 2,9'luk bir büyüme sağladık. Türkiye'nin yerle bir olmasını bekleyenlerin heveslerini inşallah kursaklarında bıraktık. İnşallah 2018 tarihi bir sıçrama yılı olacaktır. Şahitler huzurunda verilen sözlerin takipçisi olacağım.Ülkemizi seviyorsak şimdi herekete geçme zamanı. Gün yatırım günüdür. İşi geciktirmeyin. Böyle bir zamanda yatırım şansını değerlendirirsen gelecek daha bereketli olacak. Özellikle hatırlatmak istiyorum; Terör dediler, kontrol altına aldık. Darbe dediler, işte hesabı soruluyor, siyasi istikrar dediler.. İşte o meseleyi de 16 nisan'da hallettik. İçeride dışarıda 16 Nisan için aykırı çalışanlar oldu. Ama yandıklarının farkına varacaklar.İş adamlarına diyoruz ki tüm imkanlarınızla yatırım yapın, ihracatı zorlayın, istihdamı artırın. Böylece sizde kazanın, ülkemizde kazansın.Birileri OHAL var diye sızlanıyor. Onların kimler olduğunu biliyoruz. OHAL yatırımcıların önünü mü kesiyor, önünü mü açıyor. Eskiden OHAL olduğunda patron fabrikasına giremiyordu. Öyle ikide bir kalkacak hemen grev flan bilmem ne, kusura bakma arkadaş. Hak var. Bu hakkın yerine gelmesinde biz işçi nin de iş verenin de yanında oluruz. O fabrikanın çalışmadığı zaman zararı iş veren de işçi de görecek.